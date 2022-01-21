Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi, 450 Sokak'ta bulunan bir pansiyonda müşteriler arasında çıkan kavga kanlı bitti. Ayrı odalarda kalan Ramazan Ö. (36) ile Süreyya P. (52), akşam saatlerinde ortak kullanılan banyonun önünde beklemeye başladı. Bir süre sonra ikili daha banyoya daha önce girmek için tartıştı. Olayın büyümesi üzerine cebinden bıçak çıkaran Ramazan Ö, Süreyya P'yi boğazından yaraladı.

POLİS 20 DAKİKA BOYUNCA TAMPON YAPTI

Çalışanların ihbarı sonrası bölgeye motorize yunus timleri geldi. Ekipler, boğazını tutan Süreyya P'ye 20 dakika boyunca tampon yaptı. Bir görevli ise yaralının üzerini havluyla örttü. Süreyya P, daha sonra olay yerine intikal eden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ramazan Ö. ise gözaltına alını karakola götürüldü.

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