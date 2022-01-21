Türkiye Gazetesi

İstanbul'da sık sık gündeme gelen toplu taşıma arızalarına bir yenisi daha eklendi. Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Zincirlikuyu yönünde seyir halinde olan metrobüs, Cennet Mahallesi ile Florya durakları arasında arızalandı.

Arıza nedeniyle metrobüsten indirilen yolcular, Cennet Mahallesi durağına yürüdü. Arızalanan metrobüsten inen yolcuların durağa yürüme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüs arıza yaptı, vatandaş yürüyerek gitti Avcılar yönünden gelen bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. Yenibosna’daki durakta bekleyen bazı vatandaşlar metrobüsün uzun süre gelmemesi üzerine yürümeyi tercih etti.

Metrobüs arızalandı, durak felç oldu İstanbul'da bir metrobüs arıza yaptı. Bu yüzden seferler aksadı, yolcular perişan oldu.

Beylikdüzü'nde metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi Haramidere’den Beylikdüzü İstikametine giden metrobüste çıkan dumanlar korkuya sebep oldu. Metrobüs görevlilerinin müdahalesi ile dumanlar durdurulurken araç otoparka çekildi.