Türkiye Gazetesi

Bandırma Limanı yakınlarındaki sahil bandında deniz suyu üç gün önce yaklaşık 10 metre geri çekildi.

Marmara Denizi'nde bir hafta önce yaşanan fırtınanın ardından denizin geri çekilip üç gündür devam etmesi şaşırtıyor.

KAYALAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Yeni yapılan sahil bandında daha önce deniz suları altında olan bölgede suların çekilmesiyle plaj oluşurken, çok sayıda kaya ise su yüzüne çıktı.

Deniz seviyesinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor.

Beykoz'da korkutan görüntü: Deniz çekildi Beykoz’da Anadolukavağı sahilinde deniz suyunun 60 ile 80 cm arasında çekilmesi sonucu deniz altındaki kayalık ve yosunlar ortaya çıkarken vatandaşlar yaşanan durum sonrasında tedirgin oldu.

Şaşırtan görüntü! Tekirdağ'da 30, Silivri'de 150 metre deniz çekildi Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahilde denizin yaklaşık 30 metre çekildiği gözlendi. Öte yandan İstanbul'un Silivri ilçesinde sahil şeridinde de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi.

Marmaris'te deniz çekilmesi endişeye neden oldu Marmaris’te denizin bazı yerlerde 20 metreye kadar çekilmesi, ilçe sakinlerinde deprem olacak endişesine neden oldu. Konuyla ilgili konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz ise, "Marmaris sahillerinde aralık ortası ile mart ayları arasında çekilmeler meydana geliyor. Bu durum, atmosferik şartlarda yüksek basıncın neden olduğu doğal bir olaydır. Korkulacak bir durum yok" dedi.