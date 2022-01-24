Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Karlı bir güne uyandığınızda güneş kremine ihtiyaç yok gibi düşünebilirsiniz ancak güneş ışınlarının kar üzerinden yansıyarak cilt üzerinde yanık izleri oluşturması mümkün. Kar yanığı olarak da bilinen bu durumdan ise yüksek SPF değerine sahip güneş koruyucuyla korunabilirsiniz. Unutmayın rüzgâr ve soğuktan hassaslaşan cilt dokunuz güneşe karşı daha savunmasız hâle gelecektir. Bulutların arasından bile geçen güneş ışınlarının zararlı kısımlarının yüzde 80’lik bölümü cildinizde yaz günüyle hemen hemen aynı bir etki bırakır. Uzmanlar cildine önem veren herkese yaz kış güneş koruyucu kremleri bakım rutininden eksik etmemesi gerektiğini vurguluyor.

Kışın cilt bakımınız için uzmanından 10 tüyo Kış aylarıyla birlikte havalar iyice soğuyor, havadaki nem oranı azalıyor. Öte yandan pandemi sürecinde kullanımı artan dezenfektanlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Tüm bunlar cildin yıpranmasına zemin hazırlıyor. Peki, kış aylarında sağlıklı cilt için nelere dikkat etmeliyiz? İşte uzmanından 10 öneri...

Cilt güzelliğinin anahtarı üç adımlı masajda saklı Avustralya’nın en eski yerleşim merkezlerinden Sidney’in yanı sıra, Melbourne, Paris ve Los Angeles’ta stüdyoları bulunan cilt bakım uzmanı Melanie Grant, Victoria Beckham ve Kim Kardashian gibi çok sayıda ünlünün güzel görünmesinde görev yapıyor.