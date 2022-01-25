Türkiye Gazetesi

İstanbul'da etkili ola kar, beraberinde acı getirdi. Arnavutköy Merkez Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşanan bir olay bütün yürekleri dağladı. İddiaya göre diyaliz hastası bir kişi, aracıyla karlı yolda mahsur kaldı. Uzun süre ilerleyemen şahıs, fenalaştı.

AMBULANS DA TRAFİĞE TAKILDI

Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ancak bölgeye yönlendirilen ambulans, kar sebebiyle kilitlenen trafikte ilerleyemedi. Uzun süre sonra bölgeye giden ekipler, şahsı hastaneye kaldırdı ancak geç kaldı. Hasta doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.