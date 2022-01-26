Türkiye Gazetesi

Sultanbeyli’de şizofren olduğu iddia edilen O.O.G., aynı evde yaşadığı annesi Gülbeyaz G.’i henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla boğazından keserek öldürdü.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Olay sırasında şahsın babasının işte olduğu ve şahsın daha önce de şizofreni nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Şizofren amca yeğenini uyurken kalbinden bıçaklayarak öldürdü Yalova’da akli dengesi yerinde olmadı öne sürülen 36 yaşındaki amca aynı odada uyuduğu 12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası kadının oğlunun yardım çığlığı Bursa'da evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmak isteyen, son zamanlarda da komşularına tırpanla, çaydanlıkla saldıran kadının oğlu yetkililerden yardım istedi. Mahalle sakinleri ile kavga eden ve olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnen Akgül Y.’nin oğlu Serdar Ertuğral, "Ne olur Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vali, kaymakam ve belediye başkanımız annemin tedavisi için devreye girsin. Onun tedavi görmesini mahalle sakinleri kadar ben de istiyorum" dedi.

Hastaneden kaçan şizofren genç, kız kardeşini öldürdü Konya'da psikolojik problemleri nedeniyle bugün yatırıldığı hastaneden kaçtığı belirtilen 25 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız kardeşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.