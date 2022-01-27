Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Kaleiçi’nde esnaf güvenlik zaafiyeti nedeniyle yaşanan hırsızlık olaylarından dert yanıyor. Kaleiçi’nde pansiyon işletmecisi Şinasi Taşdemir’de hırsızlardan mustarip. İş yerinde 1 ayda 4 kez hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen Taşdemir, hırsızların 3 kez gece yarısı bir kez de gündüz geldiğini belirtti. Ipad, 2 motosiklet ve cep telefonları ile bir miktar para çaldığını söyledi.

BİR AYDA 4 KEZ HIRSIZ GİRDİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın resepsiyon bölümünde etrafı karıştırdığı anlar yansıdı. Bir diğer görüntü de ise iş yeri önündeki motosikleti çalmak için birkaç kez gelen hırsız, motosikletlinin direksiyon kilidini kırarak olay yerinden uzaklaştı. Bir ayda dört kez iş yerine hırsız giren Şinasi Taşdemir, çalınan mallardan ziyade hırsızların pişkinliği karşısında hayrete düştüklerini söyledi.

NE GÜVENLİK KAMERASI NE KAPI KİLİDİ DİNLİYORLAR

Hırsızların ne güvenlik kamerası ne kapı kilidi dinlemediğini belirten Taşdemir, “ Pansiyona güvenlik koy, gececi personel koy yine de herkes tedirgin. Hırsızlar çok rahat geliyorlar. Bir ay içinde ıpad, motosikletler, telefonlarımız gitti. Polisler gerekeni yapıyor ama bu kadar hırsızlık olayının daha arttığını görmedim. Önceden iş olmayınca kapıları kapatın personele ‘uyuyun’ derdik. Şimdi asla yatmak yok, hem güvenlik hem işletmecilik yapıyoruz” dedi.

YİNE GELİR DİYE BEKLİYORUZ

Hırsızsın resmen iş yerlerine dadandığını anlatan Taşdemir, “Sadece bize mi geliyor acaba diye düşünüyoruz. Ama arkadaşlarımızın iş yerine de aynısı olmuş. Bir ayda 4 kere gelince, herhalde bir kaç gün gelmez diyoruz. Ama yine tedirginlikle bekliyoruz. 2 gündür rahatsız, gelmedi. Bugün yarın yine gelir diye bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

ARSIZ HIRSIZ

Gündüz gerçekleşen motosiklet hırsızlığına inanamadığını kaydeden Şinasi Taşdemir, “Hırsız, sokakta motosikletin etrafından kaç gere gidip geliyor, aküsü var mı diye bakıyor, kameraya bakıyor. Birkaç kere sokaktan gidip gelip sonrada motosikleti alıp gidiyor. Bu kadar rahat olması bizi tedirgin ediyor, hırsızın bu kadarda arsız olması enteresan yani. Telefonlarımız yattığımız yerin başucundan alındı. Uyansak karşı karşıya kalabiliriz. İyi tarafı bu. Kaleiçi’ne daha fazla güvenlik istiyoruz. Yaşanan olaylarda polisimiz gerekeni yapıyor ama önemli olan olay yaşanmadan güvenlik almak. Gece yarısı sokakta gezenlerin hepsi kalacak yer ve saldıracak bir kili arıyor” diye konuştu.

HEM ESNAF HEM VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ

Kaleiçi esnaflarından Bekir Çolak, akşamları yaşanan olay ve güvenlik zafiyetinden der yandı. Kaleiçi’nin gündüz günlük güneşlik olduğunun altını çizen Çolak, “Ama hava karardıktan sonra, bilhassa gece yarısı sıkıntılı tipler ortaya çıkıyor. Bu durumdan hem esnaf hem vatandaşlar rahatsız. Bir çok esnaf olan olayları polise bildirilmiyor. Benimde bisikletim çalındı, komşumun motosikleti iş yeri önünden malzemeleri çalındı. Gece yarısından sonra burada Kaleiçi güvenlik sıfır. Emniyetten destek istiyoruz, polisler olay bildirildiği zaman canla başka çalışıyorlar ama yetersiz kalınıyor” dedi.

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