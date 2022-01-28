Türkiye Gazetesi

Elazığ'da kar ve tipi hayatı felç etmiş durumda, kalınlığın 2,5 metreyi bulduğu yerlerde evler görünmez oldu. Özellikle Palu ilçesinin yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer yaklaşık 2,5 metreye ulaştığı yerleşim yerinde evler adeta kara gömüldü.

2,5 METRE KAR VAR

Çetin kış koşullarının etkisini gösterdiği kentin yüksek kesimlerinde kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 2 ila 2,5 metreye ulaştığı Palu ilçesine bağlı Yarımtepe köyünde tipinin de etkisiyle birçok ev kar altında kaldı.

Kar yağışının durmasının ardından köy sakinleri evlerinin çatısını ve çevresini kardan temizlemek için büyük çaba sarf etti. Köy sakinleri komşularına, çeşmeye, ağıla gidebilmek için kar kütleleri arasında oluşturdukları insan boyunu aşan yaklaşık 1 metre genişliğindeki geçitleri kullanıyor.



20 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Köy muhtarı Zülfü Üstünkaya, AA muhabirine, son 20 yıldır ilk defa böyle bir kar yağışı gördeklerini söyledi. Yazın yaşadıkları kuraklıktan sonra karla gelen bereketin her ne kadar hayatı zorlaştırsa da herkesin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Üstünkaya, "Köyde birçok evimiz adeta kara gömülmüş vaziyette, kimi evler çatısına kadar karın altında kaldı. Herkes kendi imkanlarıyla evinin çatısındaki ve çevresindeki karı temizlemek için büyük çaba sarf ediyor. Köydeki evler arasında bağlantı sağlayabilmek için kar kütleleri arasında 2-3 metre yüksekliğinde geçitler oluşturduk." diye konuştu.





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