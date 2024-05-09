Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında görevden alındı

İçişleri Bakanlığı bugün Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcıları hakkında duyuru yaptı. Açıklamanın ardından ise neden görevden alındı ve kimdir sorusu gündeme geldi.

Ayhan Bora Kaplan davası sebebiyle Ankara'da görevden alınmalar oldu. Vatandaşlar ise kim görevden alındı sorusuna cevap ararken İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili 4 polisin şahsın avukatı ile İzmir'de yemek yedikleri iddiasının ardından üç emniyet müdürünün görevinden uzaklaştırıldığı bugün Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Twitter'da yapılan paylaşımda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır."