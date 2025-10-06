Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Escape From Alcatraz 2025 filmi Türkiye'de çıktı mı, ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi araştırılıyor

Escape From Alcatraz 2025 filmi Türkiye’de çıktı mı, ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi araştırılıyor
Morgan Freeman ve Jason Statham'ı bir araya getiren Escape From Alcatraz 2025, yılın en çok merak edilen aksiyon filmleri arasında yerini aldı. Gerilim dolu hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken yapımın vizyon tarihi ve Türkiye gösterim izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Escape From Alcatraz 2025 filmi, vizyona girmesiyle beraber sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. Gerilim ve aksiyonun iç içe geçtiği yapım, efsanevi Alcatraz hapishanesinden kaçış hikayesini modern bir yorumla beyaz perdeye taşıdı.

İngiltere'de vizyona giren film, Türkiye'deki gösterim tarihiyle de merak konusu olurken, izleyiciler filminin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın takvimi hakkında detayları sorgulatılıyor.

Escape From Alcatraz 2025 filmi Türkiye’de çıktı mı, ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi araştırılıyor - 1. Resim

ESCAPE FROM ALCATRAZ 2025 FİLMİ TÜRKİYE'DE ÇIKTI MI?

Escape From Alcatraz 2025 filmi henüz Türkiye'de vizyona girmedi.

Film, 7 Eylül 2025 tarihinde Birleşik Krallık'ta gösterime girdi. İngiltere'deki sinemalarda yoğun ilgi gördü. Ancak Türkiye için henüz resmi bir vizyon tarihi açıklanmadı. 

Escape From Alcatraz 2025 filmi Türkiye’de çıktı mı, ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi araştırılıyor - 2. Resim

ESCAPE FROM ALCATRAZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Edinilen bilgilere göre,Escape From Alcatraz Ekim ayının son haftasında Türkiye'de sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.

Yapım ve aksiyon dolu sahneleri, etkileyici sinematografisi ve Morgan Freeman ile Jasın Statham'ın güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Freman'ın oynadığı karakter, "Kariyerinin son dönemindeki en etkileyici performanslardan biri" olarak değerlendirildi.

