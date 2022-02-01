Türkiye Gazetesi

Üsküdar’da Selami Ali Mahallesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda madde bağımlısı 21 yaşındaki A.Y. gece saatlerinde eskiden futbol oynadığı Selami Ali Yeşil Saha Kulübünün dernek binasının pencresine girerek binada bulunan 2 adet dizüstü bilgisayar ve bir miktar parayı çaldı. Çıkarken dernek binasındaki odaların kapısını da kıran genç 3 saat içerisinde odaları talan etti. Madde bağımlısı genç yakalanmamak için ise mutfak bölümündeki bıçakla güvenlik kamera kayıt cihazının kablolarını kesmeye çalıştı.

GÖRDÜKLERİ MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDULAR

Kulüp yetkilileri sabah dernek binasında gördükleri manzara karşısında şoke olurken durumu polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, hırsızlığı gerçekleştirenin 21 yaşındaki A.Y.’nin olduğunu belirledi. Genç futbolcu polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eski futbolcu kulüp binasının penceresine yaklaşarak açık olup olmadığını kontrol ediyor. Daha sonra pencereyi kırarak içeri giriyor.

“TEKRAR KAZANMAYA ÇALIŞTIK”

Hırsızlık olayıyla ilgili konuşan kulüp başkanı Özkan Oğuzatak, “Biz, madde bağımlısı olan bu genç kardeşimizi kazanmaya çalışarak takımımızda yer verdik. Bu genç arkadaşımız bir yanlış yaparak idmanda arkadaşlarının parasını çaldı, kulüpten uzaklaştırdık. Takımdaki ağabeylerinin ısrarı üzerine affedilerek bir şans daha verdik. Onu kazanmak için takımda 10 numaralı formayı giymesini sağlayarak kaptanlık verdik. Genç kardeşimiz bu sefer arkadaşını telefonunu çaldı. Takımdan uzaklaştırdık, daha sonra gece saatlerinde kulüp dernek binasına girip 2 adet laptop ile bir miktar parayı çalıyor. Odaların kapısını kırarak, her yeri talan etmiş. Bıçakla kabloları kesmeye çalışmış, elektrik çarpabilir, hayatını kaybedebilirdi” diye konuştu.