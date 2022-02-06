Türkiye Gazetesi

Etiler’de 65 yaşındaki adamın ev numarasını arayarak kendisini "Polis memuru Volkan" olarak tanıtan dolandırıcı, parasının ve hesaplarını başkaları tarafından ele geçirildiğini söyleyerek başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı ardından tüm paralarını bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyleyerek aralarında bir parola belirleyeceklerini telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını belirtti. Parolanın da "Sarı saçlım, mavi gözlüm" olduğunu söylemesinin ardından ertesi gün yaşlı adamı, 5 bankadaki hesaplarının dökümlerini ve hesap cüzdanlarını aldı. Ardından da dolandırıcıyı arayarak yaptığı işlemleri anlattı.

PARALO SARI SAÇLIM MAVİ GÖZLÜM

Yaşananların ardından geçtiğimiz Çarşamba günü dolandırıcı, yaşlı adamı yeniden arayarak Maslak'taki özel bir banka şubesindeki hesabında bulunan 27 bin 100 doları çekmesini, daha sonra da evine gelecek kişiye aralarındaki parolayı söyleyerek parayı teslim etmesini belirtti. Kendisine söyleyenleri yapan yaşlı adam, öğle saatlerinde zilinin çalması üzerine kapıyı açtı. Kapıyı açan yaşlı adam, parayı doğru kişiye teslim ettiğinden emin olmak için başında kasket, yüzünde maske olan dolandırıcıya, daha önce aralarında belirledikleri “Sarı saçlım, mavi gözlüm" parolasını söyledi. Bunun üzerine yaşlı adam, 27 bin 100 doları bu şahsa teslim etti.

POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİNE GÖNDERDİLER

Kısa süre sonra kendisini dolandırıcı şahıs, tekrar yaşlı adamı arayarak arabasıyla Etiler Tepecik Yoluna gitmesini ve orada bir polis noktası olduğunu anlattı. Sanatçılar Parkının olduğu kavşağa geldiğinde telefondaki dolandırıcı, orada bir polis memurunun aracının içindeyken fotoğrafını çekeceğini söyledi. Daha sonra tekrar arayıp Etiler'deki evine dönmesini söyleyen dolandırıcı, bu kez Etiler Polis Merkezi Amirliğine gitmesini ve kredi kartının kaybolduğunu bildirmesini istedi. Dolandırıcının dediğini yapan adam, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliğine giderek kapıdaki polis memuruna kredi kartını kaybettiğini söyledi.

GERÇEK POLİSLERDEN DOLANDIRILDIĞINI ÖĞRENDİ

Yanlış yere geldiği belirtilince de adam herhangi bir işlem yaptırmadan evine döndü. Yaşlı adam daha sonra Etiler Polis Merkezi Amirliği’den evine gelen gerçek polislerden telefonda dolandırıldığını öğrendi. Bunun üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın eşkalini polis telsizinden tüm birimlere anons etti. Çalışmalar sürdüğü esnada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, Tepecik Yolu üzerinde eşkale uygun elinde çantayla yürüyen şahsı gördü. Şahsı durduran ekipler, çantadaki paraları sorunca şahıs, müteahhitlik yaptığını, daire sattığını ve karşılığında bu paralarını aldığını söyledi. Şahsın suçüstü yakalandığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

EMEKLİ ÖĞRETMENDEN DOLANDIRICILIK

Beşiktaş polisinin dikkati sonucu yakalanan dolandırıcı Ali K. (69), emniyete götürülerek ifadesi alındı. Cep telefonu incelenen şahsın yaşlı adamdan 27 bin 100 dolar, yaşlı kadından ise 600 bin lirayı polis süsü vererek telefon dolandırıcılığı yöntemiyle dolandırdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine gözaltına alınan ve emekli öğretmen olduğu öğrenilen Ali K.’ye ifadesi alınarak “nitelikli dolandırıcılık” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen dolandırıcı Ali K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.