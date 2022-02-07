İzmir'de ameliyat esnasında kriz geçiren doktorun durumuğu ağır. Edinilen bilgiye göre, Torbalı Devlet Hastanesi’nde görevli Op. Dr. Emrullah Hekimsoy (62) bugün ameliyat esnasında fenalaştı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hekimsoy’a ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan başarılı doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Doktorları şaşkına çeviren olay! Midesinden 1,5 kilo saç çıktı Siirt'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden genç kadının midesinden 1,5 kilo taşlaşmış saç yumağı çıkarıldı. Doktorları bile şaşkına çeviren rahatsızlık tıp literatürlerinde trikofaji olarak biliniyor.
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Ameliyattayken beyin kanaması geçiren doktor, yoğun bakıma kaldırıldı
İzmir’de ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı, durumu ise kritik.
İzmir'de ameliyat esnasında kriz geçiren doktorun durumuğu ağır. Edinilen bilgiye göre, Torbalı Devlet Hastanesi’nde görevli Op. Dr. Emrullah Hekimsoy (62) bugün ameliyat esnasında fenalaştı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hekimsoy’a ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan başarılı doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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