Türkiye Gazetesi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir gurup sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı, 1 kişi öldü 4 kişi ise yaralandı. Olay, Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sokak üzerine bulunan 5 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda yaralananlardan 1’i hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 1’i ağır 4 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürdüğü öğrenildi. Olay sırasında sokak içerisindeki bazı araçlarda mermi isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı

Ünlü kumarhaneci Halil Falyalı silahlı saldırıda öldürüldü Ünlü kumarhaneci Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Esenler Erokspor’da kiralık olarak forma giyen futbolcusu Aziz Aksoy, ailesiyle birlikte silahlı saldırıya uğradı.