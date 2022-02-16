Türkiye Gazetesi

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde olay meydana geldi. Rıza Kaya'ya ait evin kilerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Olay polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Dursun Ali Şekerci ve polis memurları Mehmet Parlak, Yakup Şahin ve Erol Erusta yangın yerine kısa sürede intikal etti.

YAŞLI KADINI SIRTINDA TAŞIDI

Evde bulunan ve yaşlılığından dolayı yürüyemeyen Rıza Kaya'nın kayınvalidesi 95 yaşındaki Mevlüde Yılmaz, itfaiye gelmeden önce polisler tarafından kurtarıldı. Polis memuru Mehmet Parlak, yaşlı kadını sırtına alarak evden güvenli bir yere taşıdı.

Rıza Kaya'nın eşi Fatma Kaya ise dumandan etkilendi. Fatma Kaya'ya ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı. Hastaneye gitmek istemeyen kadın, ambulansta tedavi edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunda yangın Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Otel yangınında camdan atlayarak kurtuldular İspanya’nın Barcelona kentinde bir otelde çıkan yangında mahsur kalanlar 3’üncü kattaki camlardan atlayarak kurtuldu. Yangında 3'ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bayrampaşa'da gıda üretim tesisinde yangın Bayrampaşa’da gıda üretimi yapan bir fabrikanın imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen ve can kaybı ile yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.