Türkiye Gazetesi

Uzun süredir soğuk havanın hakim olduğu Bodrum’da hafta sonu hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Adım atacak yer kalmayan sahillerde kimi vatandaş kitap okudu, kimileri ise güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşların denize ayaklarını sokarak serinlediği görüldü.

VATANDAŞLAR SAHİLLERE AKIN ETTİ

Kumbahçe, Paşatarlası sahilleri başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortaket ve Bodrum’un tüm sahilleri vatandaşların akınına uğradı. Minik yelkenciler ise denize açılarak yelken açtı.

Mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığının 1 hafta boyunca süreceği öğrenildi.

Bahar geliyor! İşte havaların ısınacağı tarih Mart ayı boyunca tüm yurtta etkili olan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ediyor. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak.

Meteoroloji tarih vererek müjdeyi duyurdu: Havalar ısınıyor Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Sıcak havaların müjdesini veren Meteoroloji, bu hafta başından itibaren sıcaklıkların yurt genelinde hakim olacağını açıkladı.