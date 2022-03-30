Türkiye Gazetesi

Muratpaşa ilçesindeki bir üst geçide ait kabloların 2 kişi tarafından alındığını ve şahısların kanalizasyona girdiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler kanalizasyonun içerisinde bulunan Dursun Akis (60) dışarı çıkardı. üzeri çamurlu yaşlı adam polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İçeride bir kişinin olabileceği ihtimaline karşı ise itfaiye ve polis ekipleri kanalizasyonun içerisine girerek arama yaptı. Yapılan aramada bir şahsa ya da çalınan malzemeye rastlanmadı. Gözaltına alınan şahıs ise karakola götürüldü.

“KANALİZASYONA YÜZMEYE GİRDİM”

Şahsın, “Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer” sözleri ise şaşkınlık oluşturdu.

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Kaybolan at kanalizasyon çukurundan çıktı Şanlıurfa’da birkaç gün önce kaybolan at, üzeri beton ile kapalı kanalizasyon çukurundan çıktı. At beton kırılarak kurtarıldı.

1982’de kayboldu, 37 sene sonra kanalizasyon çukurunda ceset kalıntıları bulundu İngiltere'de 1982 yılında kaybolan Brenda Venables'ın cesedinin kalıntıları 37 sene sonra kanalizasyon çukurunda bulundu.