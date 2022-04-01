Türkiye Gazetesi

İzmir’de meydana gelen olayda 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Urla ilçesi Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi’nde vatandaşların ağır bir koku geldiği yönünde ihbarı üzerine polis ekipleri, bölgeye intikal etti. Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde boş bir evde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Şahsın öldüğü ve cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük’e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Küçük’ün baltalı saldırıya uğradığı ve bu nedenle öldüğü belirlendi.

HER YERDE ARANAN ŞÜPHELİ HAYVAN DAMINDA BULUNDU

Öte yandan cinayete ilişkin soruşturmaya ilişkin polis ekipleri, Osman Küçük'ün arkadaşı Cafer İ.'yi her yerde aramaya başladı. Aylardır firari durumda olan cinayet şüphelisi Cafer İ.'nin adresini tespit eden polis, hemen harekete geçti. Cinayet şüphelisi, saklandığı hayvan damında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Cafer İ.'nin emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği, arkadaşıyla alkollüyken tartıştıklarını, bıçakla kendisine saldırdığını ve bunun üzerinde baltayla kendini savunduğunu iddia etti. Cafer İ., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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