Acıpayam'da şap hastalığı görüldü, karantina başladı. Denizli'nin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Darıveren Mahallesi'ndeki bir hayvanda şap hastalığına rastlayınca belirlenen alanda karantina uygulaması başlattı.
HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞI YASAK
Ayrıca bölgedeki 7 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı yasaklandı.
Iğdır'da mavi dil paniği, bazı köylerde karantinaya alındı Iğdır’ın bazı köylerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda görülen "mavi dil" hastalığının yayılması üzerine bazı köyler karantinaya alındı.