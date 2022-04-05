Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça açıklarında, saat 19.18'de, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça’nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi. Zeminden 3.39 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Vali Yerlikaya, büyük İstanbul depremi için konuştu: İstanbul’u bekleyen 9 tehlike var İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı’nın açıklandığı toplantıya katılan Vali Ali Yerlikaya konuşmasında İstanbul depremine değindi. İstanbul için afet riski oluşturan 9 önemli tehlikenin olduğunu söyleyen Yerlikaya yol haritalarının oluşturulduğunu söyledi.

Son dakika! Bursa'da deprem oldu Bursa’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.