Türkiye Gazetesi

Aksaray’da tedavi gören ağabeyi için İstanbul’dan gelen bir genç dehşet saçtı. Henüz bilinmeyen bir sebeple ailesiyle tartışan genç, evlerinin avlusunda önce ağabeyini sonra da annesini vurarak köyün mezarlığında intihar etti.

AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Borucu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce psikolojik rahatsızlık geçiren abisinin haberini alarak tedavisi için inşaatta çalıştığı İstanbul’dan memleketine gelen Murat Kaplan (28) 3 aydır birlikte yaşadığı annesi Hatice Kaplan (69) ve Selahattin Kaplan (35) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu evde bulunan tüfekle evlerinin avlusunda önce ağabeyini vuran genç, olayı önlemek isteyen annesini de vurarak olay yerinden kaçtı. Köyün mezarlığına kaçan genç burada köylülerin ikna etmeye çalışmasına rağmen tüfekle kendini vurarak intihar etti.

2 HAFTA ÖNCE BABA OLMUŞTU

Olayı gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kardeş ve annelerinin öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. 2 kardeş ve annelerinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, kardeşi tarafından öldürülen Selahattin Kaplan’ın 2 hafta önce baba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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