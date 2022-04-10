Türkiye Gazetesi

Türkiye'de altın işleme bakımından ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş'taki bazı kuyumcular özel siparişlere yetişemiyor. Altın fiyatlarının astronomik rakamlara çıkmasına aldırmayan bazı müşteriler, 300-400 bin TL'ye 300-310 gramlık, işçiliği ile 350 grama yakın tespih yaptırarak hediye ediyor.

"ÇOK İNCELİK İSTEYEN BİR İŞ"

40 yıllık kuyumcu Halil Başkan, doğu bölgesindeki bir ilden aldıkları siparişle 'Muzaffer' isminde tespih ürettiklerini belirterek, "Biz bu tespihi geçen hafta sipariş aldık ve tespihin yapımı 1 hafta kadar sürdü. El emeği, göz nuru yapılan bir iş. Çok incelik isteyen bir iş. Bu tespihten sürekli sipariş oluyor" dedi.

"PİYASA DEĞERİ 350-400 BİN TL ARASI"

"Tahminimize göre doğu illerindeki vatandaşlar, bu tespihi birbirlerine hediye ediyorlar" diyen Başkan, "Bu yaptığımız tespihler yaklaşık 300-350 gram kadar geliyor. Bu tespihin piyasa değeri 350-400 bin TL arasında. Bu tespihten bugüne kadar 7-8 adet yaptık. Toplam altın miktarı 2,5-3 kiloyu buldu" dedi.

36 Osmanlı padişahının portresini tek tespihte topladı Mardin'de yaşayan “Sofi usta” lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile 36 Osmanlı padişahın portrelerini minyatür halinde tek tek çizerek bir tespihte topladı. Tespihin yapımı 3 ay sürerken, maliyeti ise 60 bin lira olarak belirlendi.

Bu tespihin eşi benzeri yok: 9 usta 7 ay çalışarak yaptı Türkiye'nin en seçkin 9 ustası tarafından 7 aylık çalışmayla yapılan ve Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan 90 santimetrelik tespih görenleri kendine hayran bırakıyor.