Türkiye Gazetesi

2 yıl önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak kocasının katilini arayan Alime Topark'ın, cinayeti işlediği ortaya çıkmış, bunun üzerine tutuklanmıştı. Programda cinayeti itiraf etmesinin sonra yaşadığı şiddeti ve acıları anlatan Toprak'ın sözleri kamuoyunu derinden yaralamıştı. Bu gelişmelerin akabinde mahkemeye çıkan Alime Toprak, haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasından dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alime Toprak'ın avukatı Şifa Özdemir, "Haksız tahrik indirimi müvekkilin yaşadığı şiddetin ağırlığı karşısında çok hafif ve adil olmayan bir karar olacaktır. Meşru müdafaa vardır." sözleriyle genç kadının tahliyesini talep etti.

TAHRİK İNDİRİMLERİ UYGULANDI

Silifke Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Alime Toprak ise Anamur Kapalı Cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Daha önceki duruşmalardaki savunmasını tekrarlayan Alime Toprak, tahliyesini talep etti.

Bir önceki duruşmada Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında Toprak'ın haksız tahrik indirimleri uygulanarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti sanık ve avukatların mütalaaya karşı savunmasını dinleyerek, kararını verdi. Heyet, Toprak'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, haksız tahrik indirimlerinin de uygulanmasından dolayı cezası 15 yıl oldu.

Kocasını tandırda yakan kadına ömür boyu hapis cezası Isparta’da tartıştığı eski eşini tüfekle öldürüp tandırda yakan Emel Gür son duruşmada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

60 yıllık evlilikte korkunç son! 80 yaşındaki kocasını 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Başkentte 80 yaşındaki eşi Ahmet Akgün'ü 38 yerinden bıçaklayarak öldüren 76 yaşındaki Mevlüde Akgün'ün yargılanmasına devam edildi.

Eski kocasını öldürüp yol kenarına atmıştı, kadın ve arkadaşı tutuklandı Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan şahsın, eski karısı ve yanındaki arkadaşı tasarlayarak adam öldürmekten tutuklandı.