Türkiye Gazetesi

Rize'de bir fast-food zincirinde çalışan Sancaktutan, müşterinin hesabı ödemesinin ardından parada bir eksiklik olduğunu fark etti. 50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Sancaktutan, parayı bir süre inceledi. Basım hatası olduğu için diğer paralardan farklı olan paranın koleksiyonerler tarafından ilgi gördüğünü belirten Sancaktutan, parayı satmayı düşünmediğini söyledi.

Eğer teklif olursa 75 bin TL'nin altında parayı satmayacağını söyleyen Sancaktutan, yüksek teklifleri değerlendirebileceklerini belirtti.

GÜZEL BİR TEKLİFE SATARIZ

İki gün önce olayı yaşadıklarını söyleyen İslam Sancaktutan, "Kasiyer ve servis elemanı olarak çalışıyorum. Bir müşteri geldi ve siparişin ücretini aldım. 50 TL'nin sıfır rakamının olmadığını fark ettim. Sahte mi diye kontrol ettim. Müdürümüze konuyu bildirdim. Sıfırı olmayan 50 TL haberlerini görmüştüm. Bu konuda biraz araştırma yaptım. Koleksiyon olarak saklıyoruz. Satmaya niyetimiz yok ama güzel bir teklife satabiliriz. En son sıfırı olmayan paraya 75 bin TL istenmişti galiba. Ondan aşağı bir fiyata satmayı düşünmüyoruz. Ondan daha yüksek bir fiyata satabiliriz. Bizim için ilginç bir anı oldu. Şaşkınız şuan" dedi.

Hatalı basım paraları saklıyor: 25-30 bine satarım Eskişehir’de bakkal işleten Engin Coşkun, dükkânında hesap yaparken fark ettiği hatalı basım paraları sakladığını ve eğer teklif gelirse satabileceğini söyledi.

’Hatalı basım’ 50 lirayı, satışa çıkardı Ardahan’da emekli Mehmet Çimli (63), hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde ’50’ yerine ’5’ yazan 50 TL’lik banknotu, koleksiyoncu olmadığı için koleksiyoncuların kendisini aramasını ve onların saklamasını istedi.

"Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor" Gaziantepli para koleksiyoneri Esat Kaplan, son günlerde haber olan hatalı basım paraların beş para etmediğini söyleyerek, istenilen rakamların ise hayalperestlik olduğunu kaydetti.

Hatalı basım 50 liraya 20 bin lira istiyor Muğla’nın Ortaca ilçesinde 37 yaşındaki işçi Selami Taşbaş, alışveriş sırasında eline geçen hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle satışa çıkardı.