Türkiye Gazetesi

Dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler geliştiriyor. Uyanıkların yeni oyunu ‘HGS borcu’ içeren sahte mesajlar oldu.

Kullanıcılar, cep telefonlarına gönderilen ‘HGS borcunuz var, linke tıklayarak ödeme yapabilirsiniz’ mesajlarıyla tuzağa çekiliyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYORLAR

Linke tıklayan kullanıcıların sahte HGS sayfasına yönlendiriliyor.

Burada T.C. kimlik numarasını araç plakasını yazarak sahte bir borç bakiyesi gösteriliyor ve sonraki sayfada kredi kartıyla borcun ödenmesi isteniyor.

Uyanıkların tuzağına düşmeyen bazı kullanıcıların söz konusu tuzağı sosyal medyada paylaşarak bilinç oluşturulmasını sağladı.

Sosyal medyada bir çok kullanıcı kendilerine gönderilen sahte HGS mesajlarını paylaştı.

Dolandırıcıların yeni tuzağı: SMA yardım kampanyaları İstanbul’da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 ile mücadele eden 13 aylık Yağız Gündoğdu’nun fotoğraflarını kullanarak sahte sosyal medya hesabı açan dolandırıcılar sahte hesaplarına yazdıkları IBAN numarası ile yardımseverlerden para topladı. Dolandırıcıların kurbanı olan aile suç duyurusunda bulundu.

İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 107 gözaltı İstanbul genelinde emniyet güçleri tarafından yürütülen soruşturmada nitelikli dolandırıcılık olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan haklarında arama kararı olan ve hapis cezası bulunan 107 firari kıskıvrak yakalandı.