Türkiye Gazetesi

Giresun’un Aksu mahallesi TOKİ konutlarındaki bir dairede kalan İrem Kostakoğlu (27) bugün erkek arkadaşı Emre Albayrak (30) tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından silahla vurularak öldürüldü.

KENDİSİNİ SİLAHLA VURARAK İNTİHAR ETTİ

Cinayet zanlısı Emre Albayrak daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Ağır yaralı olarak Aksu’daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emre Albayrak’ın durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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