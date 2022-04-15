Polis ekipleri saat 16.00 sıralarında Çavusbey Mahallesi Büyük Zincirlikuyu Sokak üzerinde yaptığı şok uygulamalarda şüphe üzerine durdurduğu E.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında 5,38 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Yapılan inceleme sonucu kullanmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gerekli tahkikata başlanıldığı belirtildi.
Şüphe üzerine durduruldu, araçtan uyuşturucu çıktı Düzce'de jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçta ve şahısların üzerinde uyuşturucu madde bulundu.
İstanbul’da film gibi operasyon! Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı İstanbul’da filmleri aratmayan bir operasyon gerçekleşti. Kolombiya'dan kozmetik ürün adı altında Türkiye'ye gönderilen kargoda 11 kilo kokain ele geçirildi. Ekipler kılık değiştirerek kargoyu takibe aldı. Yapılan takip sonucu lüks plazadaki adrese teslim edilen kargonun alıcı iş adamı ve dernek başkanı çıktı.
Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı: Yaralılar var Uyuşturucu madde bağımlısı bir kişi, eline aldığı bıçakla dehşet saçtı. Zanlı, bir kişiyi boğazından, bir kişiyi göğsünden, 3 kişiyi de sırtından bıçakladı.