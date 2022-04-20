Türkiye Gazetesi

Güzellik salonu işleten Betül Altunpara dolandırıcının mağduru oldu. Altunpara makbuz karşılığında 850 TL ödeyerek iş yerindeki yangın söndürme tüplerini A.B.’ye teslim etti. Ancak durumdan şüphelenerek hukuk danışmanlığı aldığı Avukat Zeynep İlayda Türkay ve Mehmet Nuri Karacaoğlu’nu aradı.

Türkay durumu polise bildirdi. Şehir kameralarından A.B.’nin aracı takibe alındı.

Erken müdahale ve hızlı takiple A.B. polis ekipleri tarafından yakalandı. A.B. hakkında adli süreç başlatıldı.

İTFAİYEDEN ARIYORUM YANGIN TÜPLERİNİZİN BAKIM ZAMANI GELDİ

Altunpara, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“İşletmecisi olduğum güzellik merkezini dün bir numara arayarak, ‘itfaiyeden arıyorum yangın tüplerinizin bakım zamanı geldi. Ekip arkadaşlarımız o bölgede, tüplerinizi alıp bakımını tamamladıktan sonra tekrar geri getirecek’ dedi. Tüpleri gelip aldılar ve bakım ücreti olarak tarafımızdan 850 lira tahsil ettiler. Olay sonrası dolandırıldığımı anlayıp avukatımı aradım. Polise başvurduk.”

DOLANDIRICI KİŞİ YAKALANDI

Avukat Zeynep İlayda Türkay ise benzer dolandırıcılıklara karşı uyararak, “İlgili güzellik merkezine hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu olay üzerine bizi aradılar. Kendilerine bir telefon geldiği söylenmiş biz de bunun üzerine bir araştırma gerçekleştirdik. Biliyorsunuz dolandırıcılık suçu son zamanlarda oldukça fazla şekilde işlenmekte. Müvekkilimiz de buna maruz kalmış durumda. Tüplerin bakımının yapılacağını söyleyerek hem tüpleri almışlar hem de belli bir miktar para tahsil etmişler. Bunun anlaşılmasının üzerine tarafımızca olaya dahil olunmuş, gerekli hukuki işlemler gerçekleştirilerek kolluk birimine durum aktarılmıştır. Şu anda gerekli yargılama sürdürülmektedir. Şahıs yakalandı, soruşturma sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Dolandırıcılık suçuna maruz kalınmaması adına herkesçe dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz. Gelen birimlerin nereden geldiklerini söylerlerse söylesinler bu konuda gerekli araştırmalarının yapılasına özellikle kimlik tespiti yapılmaksızın herhangi bir para verilmemesini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

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