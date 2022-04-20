Türkiye Gazetesi

Geyve ilçesi Yörükler Mahallesinde bulunan Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen feci olayda işitme engelli olduğu öğrenilen 11. Sınıf öğrencisi Enes Zeki İşcan ile N.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

BAŞINI MERMER ZEMİNE ÇARPTI

Kısa sürede büyüyen kavga esnasında İşcan, yere düşerek kafasını mermere çarpınca fenalaştı.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenci, Geyve Devlet Hastanesine kaldırılırken, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay esnasında tartıştığı N.Ş. isimli öğrenci ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuya ilişkin inceleme devam ediyor. Öte yandan, hayatını kaybeden İşcan’ın yakınları ve okul arkadaşları hastaneye akın etti.

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