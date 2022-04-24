Türkiye Gazetesi

Alaşehir ilçesine bağlı Bahçedere Mahallesi Arapdere mevkiinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dekar alan yandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ormanlık alanda alevlerin bir anda yayılması üzerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir, Salihli, Sarıgöl, Kula itfaiye ekipleri, orman yangın söndürme ekipleri, Alaşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saatte alevler kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

50 YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ GÖREV YAPTI

Yangına yaklaşık 50 yangın söndürme ekibi, Evrenli ve Bahçedere Mahallesi sakinleri, 8 arazöz, 1 tanker, 4 ilk müdahale aracı ile ekiplerin yoğun mesaisi sonunda yangın kontrol altına alındı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun yangın alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Uçgun, "Bugün saat 15.30 sıralarında Bahçedere Mahallesi Arapdere mevkiinde henüz nedeni belirlenemeyen orman yangını çıktı. Alaşehir Orman İşletme Şefliği, itfaiye ekipleri, Alaşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri ve mahalle sakinleri yangına müdahalesi ile yangın, kontrol altına alındı. Yaklaşık 30 dekar alanın yandığı alanda, yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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