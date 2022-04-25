Türkiye Gazetesi

Bursa’da sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kazada öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti.Uçağın düşerken kanadını çarptığı evin sahibi şok geçirdi. Gözyaşları içinde olayı anlatan Aslı Sarı isimli kadın, "Arkadaşım vardı, saçlarımı boyuyordu, bir ses duyduk, ev sarsıldı gibi oldu. Arkadaş baktı uçak 'dedi' anlamadım" dedi. Büyük bir şok yaşayan ev sahibi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında UPT kuyruk numaralı Tecnam P 2002JF tipi, tek motorlu iki kişilik bir uçağın sokak arasına düşerek yanması sonucu 2 pilot hayatını katbetmişti.

Son dakika! Bursa'da uçak evlerin arasına düştü: 2 ölü Son dakika haberine göre; Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü, pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti.