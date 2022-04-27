Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala baklava ustalarının yoğun mesaisi başladı. 2 yıldır koranavirüs salgını gölgesinde bayramı geçiren vatandaşlar, vaka sayılarının düşmesiyle bol misafirli bir bayram geçirmeyi bekliyor. Maskesiz eski bayramlar tadında geçecek bayram için baklava siparişleri verilmeye başlandı. Misafirlerini ağırlamak için erkenden sipariş veren vatandaşlar tepsi tepsi baklava söyledi. Türkiye’nin dört bir yanından baklava siparişi alan Gaziantepli baklava ustaları, siparişleri yetiştirmek için kolları sıvadı.

“KALİTELİ BAKLAVA UCUZ OLMAZ”

Ramazan Bayramı öncesi Türkiye ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, baklava tutkunlarına, “Az olsun, öz olsun ama kaliteli olsun” uyarısı yapan Bozkurt, “Kaliteli baklava ucuz olmaz. Bu bayramda da geleneksel damak tadımız olan Gaziantep baklavası sofralarda yerini alarak ağızları tatlandırmaya devam edecek. Buradan değerli müşterilerimize önerilerimiz var. Tepsi tepsi ucuz baklava alacaklarına 1 kilo kaliteli baklava alıp yesinler, tepsi tepsi baklavadan daha çok tat alacaklardır. Şuanda siparişlerimiz yoğun şekilde birikti. Onları yetiştirmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından sipariş var. Bu yıl da her şehre Gaziantep baklavasını göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Ramazanda baklava yoğunluğu! Günlük 350 tepsi çıkartıyorlar Gaziantep'te iftar sofralarını tatlandıran baklava için ustalar, özellikle Ramazan ayında talep artışı nedeniyle yoğun mesai harcarken, işletmeler günlük 350 tepsi baklavanın çıktığını söylüyor.