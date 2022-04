Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

ARZU BUDAK: GURBETÇİNİN SESİ OLDUK

Kaderin cilvesine bakın ki, Almanya’da doğdunuz ve Almanya’ya yayın yapıyorsunuz. Meslekteki yolculuğunuzu anlatır mısınız?

Mesleğe İzmir’de 16 yaşındamankenlik ve modellikle başladım. Mankenlik yaptığım dönemlerde Ege TV’den magazin programı sunuculuğu teklifi geldi ve dört yıl boyunca hem program sundum hem de magazin muhabirliği yaptım.

Güzelliğiniz tescilli... Bu bir avantaj mı?

Güzelliğin tabii ki avantajı oluyor. Mesleğe 1-0 önde başlamış oluyorsun. Önemli olan sonrası kendini geliştirmek... Ben avantajımı da kullanıp sonrasında da çok çalıştım. Hatta işime âşık oldum.

Arzu Budak

Hem tiyatro hem sinema oyunculuğunuz da var. Şu an devam eden proje var mı?

Tiyatro uzun yıllardır hayatımda hep var, şu an Tiyatro Name’de Çetin Ceviz isimli komedi oyununda oynuyorum. Asıl mesleğim sunuculuğa ise TGRT EU’da devam ediyorum. Severek çalıştığım kanalımda dört yıldır hafta içi her gün canlı ‘Burada Her şey Var’ isimli programı sunuyorum. Programın ilk bölümü TGRT FM Müdürü gazeteci sevgili Ataullah Arvas partnerliğimi yapıp gündemi yorumluyor. Onun tecrübesi ve donanımıyla program daha da güçleniyor ve ondan çok şey öğreniyorum.

Bu arada çocuğunuza zaman ayırabiliyor musunuz? Sizin işlerinizi ve ailenizi düşününce insan yoruluyor; bütün bunlara koşturmak nasıl mümkün oluyor?

Can adında 12 yaşında bir oğlum var. Onun da okulu olduğu için hafta sonlarımızı birlikte kaliteli şekilde geçiriyoruz. Dünya bir yana oğlum bir yana. Beni motive eden en önemli şey ise spor... Sabahları sporumu yapıp işe gelmek daha da enerjik ve mutlu ediyor. Şunu diyebilirim ki, başarının sırrı işini çok sevmek, ben işime âşığım.

Büşra Mutlu Çevik

BÜŞRA MUTLU ÇEVİK: ANADOLU'YA AÇILAN PENCERE

Tam olarak ne iş yapıyorsunuz?

Her zaman haberin ve gündemin içinde bir gün geçiriyorum. Bizim için önemli olan dünya ve siyasi gündemin yanı sıra yurt gündemini de yakından takip edebilmek. İşte abonelik kısmı da burada devreye giriyor aslında. Abone olan kanalların birçoğu bizimle aynı saatte yayınlıyor. Bazı abonelerin ise kendi tercih ettiği saatler olabiliyor.

Günde kaç bülten var?

Günde iki tane canlı bültenimiz var. Saat 13.00’te Gün Ortası Kuşağı var 20 dakikalık bir bülten. Bir diğer bülten de Haber Saati. Bu da 17.00’de yaklaşık 40 dakika sürüyor.

Size abone olmuş kaç televizyon kanalı var?

Şu an için ilçeler dâhil 54 kanal bize abone.

Trakya’da da aboneleriniz var. Değil mi?

Evet abonelerimiz o bölgede de var. Şu anki abonelerimize bakınca Amasya’dan tutun Erzurum’a, Hatay’dan tutun da Ordu’ya kadar birçok ilimizde var. Hatta bazı illerde dört farklı yerel kanal abonemiz olabiliyor.

Şehirleri kategorize edebiliyor musunuz?

Haberi koklamak daha kolay. Mesela ayçiçeği tarlası gördüğümde direkt bu haber Trakya bölgesinden ya da motosiklet yoğunluğu ile alakalı bir haber geldiğinde hemen motosiklet sevdasının en çok olduğu Kilis’tendir diyebiliyorum.

Yayınlarınızla ilgili ilginç geri dönüşler var mı?

Bununla alakalı farklı ilde yaşayan arkadaşımla aramda geçen bir sohbeti anlatmak istiyorum. Beni arayarak sert bir ses tonuyla kırgınlığını söyledi. Sebebini sorduğumda “Bizim şehirde işe başlamışsın, haber vermiyorsun, seni buranın televizyon kanalında gördüm” cevabını aldım. Bunu duyunca gülerek durumu açıkladım hemen.

Hande Karagöz

HANDE KARAGÖZ: STAJYER GİRDİM EMEKLİ OLDUM

1993 yılında yayın hayatına başlayan TGRT FM’e 2000 senesinde bir lise öğrencisi olarak staja geldiniz. Hatta “Oylumer” olarak geldiniz “Karagöz” oldunuz. Sonra?

Genç bir lise öğrencisiyken başladığım staj şirketimde uzun yıllar çalışacağımı hiç düşünmemiştim. İlk staja başladığım gün, radyomuzun 8. kuruluş yıl dönümüydü. (4 Ekim 2000) Her yıl kuruluş yıl dönümümüzde ben de işe başlama günümü kutluyorum. O günden bu güne 22 sene geçti. Bütün hayatım burada şekillendi. 2008’de, radyoda birlikte çalıştığım Engin Karagöz ile evlendim. Oylumer olarak başladığım çalışma hayatıma Karagöz olarak devam ediyorum.

Bu istikrarı neye borçluyuz? Sizin “mesleki macerayı çok sevmeyen” karakterinizden mi, kurumun “huzur veren” bir yer olmasından mı kaynaklanıyor?

Mesleki macerayı sevmediğim doğru. Taş yerinde ağırdır derdi hep rahmetli annem. Manevi bağlılıklarım daha önemlidir. Ama TGRT FM’in huzur dolu bir yuva olduğu gerçeğini unutmamak gerek. Sloganımız gibi ‘Huzurun Sesi TGRT FM’. Biz size huzur veren sesiz belki ama asıl huzur kurumumuz. Yani istikrarım işimi ve iş ortamımı çok sevmekten.

Şu an program olarak neler yapıyorsunuz?

Hafta içi her gün 14.00- 15.00 arası Benim Ailem adlı programı canlı olarak hazırlayıp sunuyorum. Her güne ayrı konu ve konukları olan sıcak bir aile programı.

Ekrana da çıktınız. Onlardan bahseder misiniz?

Evet bir dönem ekran tecrübem de oldu. TV mi, radyo mu derseniz benim için kesinlikle açık ara radyo… Radyo bambaşka. Tamamen kendimiz olabildiğimiz, rahat ama çok heyecan verici bir meslek. 22 yıldır her yayın öncesi hâlâ heyecanlanıyorsam bence doğru yerde ve doğru meslekteyim.