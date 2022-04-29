Bayram tatili öncesi yola çıkan sürücüler Bolu Dağı'nda sis yüzünden zor anlar yaşadı. Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Yoğun sis nedeniyle sürücüler araçlarının flaşörlerini açarak seyrediyor. Karayolları ekipleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücülere, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde ikazda bulunuyor.
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açılıyor Anadolu Otoyolu’nun Düzce girişinde yaşanan heyelan nedeniyle kapanan yol bugün saat 16.00’da yeniden ulaşılama açılacak.
Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazada bacakları kopan Doğan hayatını kaybetti Bolu Dağı Tüneli’ndeki 18 aracın karıştığı korkunç kazada 31 kişi yaralanmıştı. Trafik kazasında bacakları kopan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 8 aylık bebeğin ise yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği belirtildi.