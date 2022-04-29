Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
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Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : metrobüs,kaza,