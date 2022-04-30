Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde meydana gelen küçük sarsıntılar, akıllara 'büyük deprem'i getirmeye devam ediyor. Bu sabah saat 06.35'te meydana gelen Balıkesir merkezli 3.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yine aynı soru işaretleri kafalarda oluştu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, ciddi uyarılarda bulundu.

Olacağına kesin gözüyle bakılan ancak zamanı bilinmeyen depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener açıklamalarda bulundu. Prod. Dr. Özener, nüfusun çok büyük bir kısmının tehlike altında olduğunu belirtti.

"NÜFUSUN YÜZDE 95'İ TEHLİKE ALTINDA"

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunun bir kez daha altını çizen Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'nin yüzde 92'si, nüfusumuzun ise yüzde 95'inin tehlike altında olduğunu söyledi.

"MISIR'DAN BİLE HİSSEDİLDİ"

Marmara Bölgesi'nde yaşanan en büyük depreme ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Özener, 1509 yılında meydana gelen depremin şiddetinin 8 civarında olduğunu söyledi ve bu depremin Mısır'dan bile hissedildiğini belirtti.

İsviçreli bilim adamlarından korkutan deprem araştırması İsviçre’de yapılan yeni bir çalışma ile Avrupa kıtasının depremden en fazla etkilenecek bölgeler tespit edildi. Türkiye'den iki şehir de en riskli bölgeler arasında yer aldı