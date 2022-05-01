Türkiye Gazetesi

Aydın-Denizli yolunun Serçeköy Kavşağı yakınlarında zincirleme kaza oldu. Yolda seyir halinde olan 81 ED 656 plakalı otomobil, 09 M 7827 plakalı minibüs ve 42 M 6633 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hastanede tedavi altına alınan tüm kazazedelerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle Aydın-Denizli karayolu bir süre trafiğe kapanırken ekiplerin çalışmalarının ardından yol yeninden trafiğe açılıp normal seyrine döndü. Polis tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Furkan Andıç sette kaza geçirmişti: Ameliyat sonrası hasta yatağından ilk poz geldi Furkan Andıç, rol aldığı dizi Kara Tahta’nın çekimlerinde kaza geçirdi. Sağ bacağındaki ön çapraz bağları yırtılan oyuncu apar topar ameliyata alındı. Operasyonu başarılı geçen Andıç’ın hastanedeki fotoğrafları paylaşıldı.

Feci kaza: 2 kadına araba çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Avcılar’da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araba çarptı. Feci kaza sonrası kadınalrdan biri öldü, diğeri yaralandı.