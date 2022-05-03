Türkiye Gazetesi

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi canından oldu, 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Yahşelli Mahallesi Kuzey Ege Otoyol üzerinde oldu. Fırat Y. idaresindeki 19 ACD 938 plakalı otomobil, Çiğli istikametinden Menemen istikametine giderken aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun ortasında bulunan refüje çarptı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Fırat Y. ile Enes E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan S.D., T.B. ve Ö.A. ise ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fırat Y. ve Enes E’nin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan S.D., T.B. ve Ö.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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