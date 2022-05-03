Türkiye Gazetesi

Ankara'da bir kadın silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Çankaya'ya bağlı Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi'nde bulunan bir sitede Sultan Irmak isimli bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çağırılan polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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