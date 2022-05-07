Türkiye Gazetesi

Şinitzel, en çok tavukla yapılsa da dana etinin panelenmesiyle de hazırlanan bir yemek türü. Yanına patates salatası ya da tane tane pilav oldukça yakışıyor. Şinitzel tarifini sevenler ve hazırlarını almak istemeyenler sıklıkla çıtır çıtır şinitzel nasıl yapılır, şinitzel nasıl çıtır çıtır olur, pratik şinitzel nasıl hazırlanır gibi soruları sıklıkla internette arıyor. ‘Pratik şinitzel için kolları sıvamaya hazırım’ diyorsanız tarifini sizler için derledik.

ŞİNİTZEL İÇİN MALZEMELER

7-8 tane ince dilimlenmiş tavuk göğsü

1 şişe soda

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Köri, kekik, karabiber, pulbiber (Damak zevkinize göre baharatlar)

Bulamak için:

2 adet yumurta beyazı

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı un

ŞİNİTZELİN HAZIRLANIŞI

Sos için gerekli malzemeler olan soda süt, tuz ve baharatları uygun bir kaba alın.

Üzerini streçleyip bir iki saat buzdolabında bekletin.

Ayrı ayrı tabakları yumurta beyazı, un ve galeta ununu ekleyin.

Sıvıyağı genişçe bir tavada kızdırın.

Dilimlenen ve sosa yatırdığınız tavukları pişirmeden hemen önce tek tek una, sonra yumurtaya en son galeta ununa bulayın.

Kızgın yağda arkalı önlü pişirin ve sıcak sıcak servis edin.

Şinitzel için püf noktası: Una buladığınız şinitzelin fazla ununu hafifçe sallayarak silkeleyin. Hazırladığınız şinitzelleri kızgın ve derin yağa atın. Böylece tavuklarınızın dışı çıtır çıtır işi ise yumuşacık olacak.

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