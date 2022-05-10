Sinop’ta Erfelek Ovası'ndan geçen Karasu Çayı’nda 7 Mayıs Cumartesi gecesi yağan kuvvetli yağış sonrası çayın debisi bölgede bulunan tarlaların seviyesine kadar yükselmiş, çoğunluğu çeltik olan tarım arazilerini su basmıştı.
Yağış sonrası Karadeniz’e akan sular bölgede kirli görüntü oluşturdu.
Sinop’un Akliman mevkisindeki kıyıların büyük kısmı kahverengiye büründü.
Denizde oluşan çamur rengi dron ile havadan görüntülendi.
Sinop'ta 38 yaşındaki kadın eski kocası tarafından katledildi Sinop'un Boyabat ilçesinde 38 yaşındaki kadın eski eşi tarafından katledildi.
Bitkiler arasında hastalık taşıyor: Sinop'ta iki böcek türü keşfedildi Araştırmacılar, Sinop'ta iki yeni böcek türü keşfetti ve böceklerin bitlkiler arasında hastalık taşıdığını buldular. Çalışmayı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Sinop Üniversitesi araştırmacıları yürüttü.