Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac ve umre alanında başvuru takip ve benzeri iş ve işlemlerin, dijital ortamlardan yapılmasını takdir ederek, “Hac hem mali hem bedeni ibadettir. Dolayısıyla kapsamı çok geniştir. Müminler için en büyük, en heyecanlı ibadetlerden birisidir hac ibadeti. Tarifi imkansız bir heyecandır. Aynı zamanda hacca ve umreye gidenler, gidecek olanlar, başvuruda bulunanlar ve onların aile ve yakınlarını da düşündüğümüzde, milyonlarca vatandaşımızın gündeminde olan bir ibadettir hac ibadeti, umre ibadeti. Dolayısıyla Başkanlığımız hac ve umre hizmetlerine çok büyük bir ehemmiyet vermektedir.” dedi.

HAC, UMRE, KUDÜS İŞLEMLERİ E-DEVLET'TE

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunun her açıdan tüm ülkelere örnek olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bunun bir örneği olarak, vatandaşlarımızın hacca ve umreye başvuru, kayıt ve takip gibi işlerini, e-Devlet üzerinden yapabilmelerini sağladık. Bunun altyapısını ve programlarını oluşturduk. 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren umre ve Kudüs ziyaretlerine ilişkin kayıtlar e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaya başlandı, halen kayıtlar bu şekilde alınmaya devam etmektedir. 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren de hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için hizmeti nasıl kullanacaklarını anlatan eğitim videoları eklenmiştir. Hac ön kayıt, kura sonuç, organizasyon seçimi, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, kutsal topraklara gidiş dönüş, otel bilgileri ve kafile görevlilerine ilişkin bilgilerin bulunduğu ilave hizmetler, hac işlemleri çatısı altında tek bir hizmette toplanmıştır. Vatandaşlarımız e-devlet kapısı üzerinden hac işlemlerine girdiğinde, hangi aşamada bulunuyor ve hangi işlemi gerçekleştirmek istiyor ise o menüden işleme başlayabilecektir.”

Erbaş, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türksat Genel Müdürlüğü'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

2 yıl aradan sonra ilk kafile yola çıktı! Umre ziyareti başladı Türkiye’de salgının azalmasıyla birlikte 2 yıl aradan sonra Umre ziyaretlerine de başlandı. Bu çerçevede 50 kişilik kafile İstanbul Havalimanı’ndan kutsal topraklara gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umre ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Suudi Arabistan'da. Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'ye umre ziyaretinde de bulundu.