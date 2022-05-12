Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, 12 Mayıs 2022 güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, beş bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye'nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle hafta sonu uyarısında bulunan Meteoroloji'ye göre, pazar günü yurt genelinde sağanak yağışlar bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Malatya dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin'in kuzeyi, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye'nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile öğle saatlerinden sonra Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

12 Mayıs Hava Durumu

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

13 Mayıs Hava Durumu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

14 Mayıs Hava Durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye'nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Ceyhan, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Kadirli ve Toprakkale ilçeleri başta olmak üzere kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

15 Mayıs Hava Durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, güney ve doğusu yer yer parçalı bulutlu, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

16 Mayıs Hava Durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin güneydoğusunda 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ağrı, Iğdır, Bitlis, Muş ve Van'ın kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2500 metre üzeri rakımlı yerler karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şanlıurfa'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Dikkat! Öğle saatlerinde bastıracak: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji İç Ege ve Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den yeni hafta uyarısı! Uzman isim Marmara için tarih verdi, sağanak geliyor Meteoroloji 9 Mayıs hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, sağanak yağışlar için bölge bölge uyarırken, hafta sonu Marmara'da da sağanak görülme ihtimali olduğunu açıkladı.