Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika hava durumu tahmin haritasını açıkladı, önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak belli oldu. Mayıs ayının ortasında hafta sonu planı yapmak isteyenler 'bugün hava nasıl olacak' diye araştırırken, Meteoroloji 14 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı ve sağanak beklenen illeri açıkladı.

14 MAYIS 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin raporuna göre, bugün (14 Mayıs 2022) Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

14 Mayıs 202 hava durumu tahmin haritası

SAĞANAK YURT GENELİNE YAYILIYOR

14 Mayıs Cumartesi günü özellikle İç Ege ve İç Anadolu'da beklenen sağanak yağış, 15 Mayıs Pazar günü yurt geneline yayılacak. Kıyı Ege hariç yurdun kalan kısmında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da sağanak yağış beklendiğini belirtti ve takipçilerini uyararak gün verdi.

Prof. Dr. Şen, "İç ve Doğu bölgelere yağış pazar-pazartesi geliyor. Pazartesi doğudaki yağışlar kuvvetli. Marmara'da (İstanbul dahil) yağmur 19 Mayıs Çarşamba günü gelecek. Sıcaklıklar 18-19 Mayıs'ta Kuzeybatı bölgelerde 10 derece birden düşecek" ifadelerini kullandı.

15 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 23

İzmir: Parçalı bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, iç batı ilçeleri ile gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağış geliyor. 13 Mayıs güncel hava durumu raporunda yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor.