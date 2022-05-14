Beycuma beldesine bağlı Karadere köyünde yaşanan kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bir evin önüne uçtu.
Kaza sırasında evin önünde oturan Şükrü Akçay (62) isimli adam aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı.
Savcı incelemesinin ardından Şükrü Akçay’ın cansız bedenini Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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