Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde sadece Heliz diplerinde yetişen “Heliz mantarı” ya da yöre halkına göre “Şırnak mantarı” olarak bilinen mantarlar bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor.

KIRMIZI ET YERİNE TÜKETİLİYOR

Kırmızı et yerine tercih edilen Heliz mantarının kilosu ise cep yakıyor. Heliz mantarının kilogramı 100-120 liradan satılıyor. Bir kişi günde 3-54 kilo arası toplayabiliyor. Sadece iki hafta yetişen mantar türü sipariş usulü toplanıyor. Pazarda yerini almadan alıcısı tarafından toplayıcıdan sipariş üzeri satın alınıyor.

SİPARİŞ ÜZERİNE TOPLANIYOR

Şenoba beldesinde alıcı Kadri Bilen, beldede kendilerinin satmadığını, Uludere ve çevresinde toplayıp satan olduğunu söyledi. Bilen, mantarın kilosunun 100-120 liradan alıcı bulduğunu söyledi.