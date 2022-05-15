Türkiye Gazetesi

“Edirne’ye gel, ciğerimi ye” temasıyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye’nin en ‘acı’ yarışması olarak adlandırılan “Acı Biber Yeme Yarışması”na katılan vatandaşlar, en hızlı şekilde rakiplerinden daha çok biber yemek için kıyasıya mücadele sergiledi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Biber yerken gözlerinden yaşlar akan yarışmacılar, zor anlar yaşadı.

Karaağaç’ta yetişen ve tava ciğerin olmazsa olmazı Karaağaç Acı Biberi’ni 92 adet yiyerek yarışmayı kazanan 84 kilogramağırlığındaki Emrah Mucurtay, 84 kilo ayçiçeği yağı verildi.

YARIŞMACI BİBERİYLE ÜNLÜ ŞEHİRDEN ÇIKTI

Şanlıurfalı olduğunu söyleyen yarışmacı Mucurtay, daha fazla acı olsa daha fazla yiyebileceğini belirtti.

Fiyatı fırlayan ayçiçek yağı ödül oldu! Yarışmayı kazanana ağırlığınca yağ verilecek Edirne'de "10. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali" kapsamında hafta sonu "Acı Biber Yeme Yarışması" düzenlenecek. En çok acı biberi yiyen, ağırlığınca ayçiçeği yağıyla ödüllendirilecek.

Süper babaanne: 83 yaşında dayanıklılık yarışına katıldı ABD’nin Missouri eyaletinde 83 yaşındaki Mildred Wilson, Sikeston’da yapılan engellerle dolu Tough Mudder 5K dayanıklılık yarışına katıldı. Wilson, yarışı tamamlayan en yaşlı kişi oldu.