Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl Marmara'da başlayan ve Ege'ye sıçrayan müsilaj ile mücadelede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimlerini sıklaştırmış, kurallara uymayan işletme ve gemilere ceza yağmıştı. Çoğu işletme ise kapatılmıştı.

Bakanlığın Marmara Denizi Eylem Planı ile yürüttüğü faaliyetletlerle müsilaj giderek azalmış ve kış mevsiminde neredeyse tamamen yok olmuştu. Ancak sıcak havanın etkisi ile yeniden bölge bölge başlayan müsilaj endişelere neden olurken bakanlık denizleri temiz tutma konusunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

EN YÜKSEK DENETİM SAYISI

2021 yılında 57 binin üzerinde çevre denetimi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri ile beraber İl Müdürlüklerinden takviye olarak gönderilen çevre denetçileri tarafından son 35 günde 23 bin 713 çevre denetimi gerçekleştirildi.

Geminin neden olduğu yağ ve yakıt kirliliği net şekilde görülebiliyor...

YAĞ VE YAKIT KİRLİLİĞİ GÖRÜNTÜLENDİ

Denetimler çerçevesinde dün Bakanlık tarafından yapılan “deniz kirliliği denetimi yetki devri”ne istinaden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İzmit Körfezi'nde uçakla yapılan rutin kontroller esnasında Yalova Tersaneler bölgesi açıklarında Malta bandıralı Jabrayil Doylatzadeh isimli ticari geminin denizde yağ ve yakıt kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edildi. Mevcut durum, fotoğraf ve kamera görüntüleri ile kayıt altına alınarak Bakanlığa bildirildi. Deniz kirliliği tespitine istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerekli koordinasyon sağlanarak deniz kirliliğine neden olduğu belirlenen gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu’na muhalefetten 3 milyon 788 bin 628 lira idari para cezası uygulandı ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

SON 35 GÜNDE 34 MİLYONLUK CEZA

Bu son işlemle birlikte Marmara Bölgesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde son 35 günde 109 işletme ve 5 gemiye uygulanan idari para cezası 34 milyon lirayı buldu. Söz konusu denetimlerde 37 işletme ise faaliyetten men edildi.

İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemiye rekor para cezası İzmit Körfezi'nde demirli geminin güvertesinin yıkandığı sırada gemiden akan kirli ve atık suların körfeze dökülmesi üzerine deniz kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle 2 milyon 447 bin 568 lira ceza uygulandı.

Denize yakıt akıtan gemiye 1.6 milyon TL ceza Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir geminin İzmit Körfezi'ni kirlettiğini tespit etti. Yetkililer, gemiye ağır ceza kesti.