Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 21 Mayıs hava durumu tahmin raporunu yayımladı, 5 günlük beklentiler açıklandı. Bugün Ege ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yaın ve önümüzdeki günlerde ise sağanak yurt geneline yayılacak, sıcaklıklar birkaç derece artacak.

MARMARA'YA YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Hafta sonu hava ülke genelinde güzel. İstanbul 22-25 derece. Pazar öğlen Marmara'ya yağmur geliyor, Ege ve Akdeniz kıyıları hariç pazartesi Anadolu'yu da içine alıyor. Sıcaklıklar düşmüyor" dedi.

"Bugün İstanbul 22, İzmir 26, Antalya 27 ve Kars 8 derece" diyen Prof. Dr. Şen, "Türkiye'nin ortalamada en soğuk yeri Kars ve Ardahan'dır" ifadesini kullandı.

21 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

21 MAYIS HAVA DURUMU

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre; bugün ülkenin güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Güney Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar ise iç ve doğu ve kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

22 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

ANKARA: 25, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 24, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 29, Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 33, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 27, il merkezi ve kıyı kesimleri parçalı az bulutlu, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bayburt'ta mayıs ayında yağan kar, köylüleri şaşkına çevirdi

MAYIS AYINDA 10 SANTİMLİK KAR ŞAŞKINLIĞI

Yaz mevsiminin gelmesine az bir süre kala, Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasındaki yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü. Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu köyünde yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, köyde yaşayan vatandaşları şaşırttı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması sebebiyle gece saatlerinden itibaren zira don olayı görülmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı: Tarih verdi, kuvvetli geliyor (20 Mayıs 2022 hava durumu) Meteoroloji son dakika hava durumu tahmin raporunu yayımladı, İstanbul'da yeniden sağanak beklenen tarih belli oldu. Son rapora göre Pazar günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yurdun birçok bölümünde beklene yağışlar Pazartesi günü de sürecek.