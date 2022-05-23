Türkiye Gazetesi

Vicdansız baba kızını önce dövmüş ardından kızı atlamak için 4. kaat çıkınca 'Atla işimi kolaylaştırırsın' demişti. İstanbul Sultangazi'de 8 Ocak 2022'de kızı A.Ş.'yi darp ettiği ve darp sonucu evlerinin 4. katındaki balkonuna çıkan kızına ‘atlarsan atla işimi kolaylaştırırsın' dediği iddia edilen sanık baba Haci Şahin'in 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Duruşmada müşteki avukatı, önceki celse müvekkilinin şikayetini değiştirdiğini, şikayetlerinden vazgeçtiklerini ve sanığın beraatını talep ettiklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

'CANİ BİR BABA DEĞİLİM'

Duruşmada esasa ilişkin son savunmasını yapan sanık Haci Şahin, "Kızımı aşağı atmakla suçlanıyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok, o benim canımdır, kanımdır. 15 yıllık evlilik hayatım var. Bu sürede eşime ve çocuklarıma tokat atmışlığım yok, evime ve aileme bağlıyım.

Ailemi dağıtmak için değil, mutlu etmek için varım. Onun için çabalıyorum. Ben kötü bir baba olsam eşim ve çocuklarım ziyaretime gelmez. Evladına kıyacak kadar cani bir baba değilim. Allah'a şükür ki kızım yaşıyor. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'ÖLDÜRME KASTI YOK'

Sanık avukatı ise savunmasında, tanık beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini söyleyerek, ’’Mütalaaya katılmıyoruz, müvekkil çocuğunu öldürmek kastıyla hareket etmemiştir. Bir baba olarak çocuğunu terbiye etmek için tokat attığı varsayılsa bile öldürme kastı yoktur. Müvekkilin tahliyesini ve beraatını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

8 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Haci Şahin’i, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasını da dikkate alarak, ‘cebir ve tehdit altında kızını intihara yönlendirerek olası kastla öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi de göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

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